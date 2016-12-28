РФС продлил контракт с тренером сборной России по мини-футболу Скоровичем

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт со старшим тренером сборной страны по мини-футболу Сергеем Скоровичем. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до 31 марта 2018 года. Также было продлено соглашение со старшим тренером женской сборной Евгением Кузьминым до 2017 года.
"От лица всех мужских сборных России по мини-футболу я хочу поблагодарить руководство Российского футбольного союза и лично президента Виталия Мутко за оказанное мне доверие и дальше занимать эту ответственную должность. При всесторонней поддержке РФС, при активной работе, которая проводится Ассоциацией мини-футбола, мы смогли достичь хороших результатов в Европе и в мире, но нам есть куда расти и в чем становиться лучше. Для этого будут приложены все силы", - сказал Скорович.
В октябре текущего года сборная России под руководством Скоровича впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата мира.