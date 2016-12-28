СМИ: футболист "Краснодара" Енджейчик перейдет в "Легию" за €1 млн

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Краснодар" Артур Енджейчик продолжит карьеру в польской "Легии". Об этом сообщает портал Przeglad Sportowy.
Отмечается, что сумма сделки составит порядка €1 млн. Контракт с 29-летним поляком будет рассчитан на четыре года.
Вторую половину прошлого сезона футболист провел в "Легии" на правах аренды, а летом вернулся в Россию. Енджейчик также играл за польский клуб с 2006 по 2013 год.
Защитник выступает за "Краснодар" с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче.