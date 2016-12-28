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"Кузбасс" и "СКА-Нефтяник" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
28 декабря, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:5
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кемеровский "Кузбасс" сыграл вничью с хабаровским "СКА-Нефтяником" со счетом 5:5 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Олег Земцов (4-я минута), Василий Жаукенов (13), Вадим Стасенко (44, 56) и Алексей Башарымов (68). У гостей отличились Артем Бондаренко (5), Кирилл Петровский (40), Кристофер Фагерстрем (55), Максим Ишкельдин (59) и Павел Рязанцев (64). "СКА-Нефтяник" не может победить во второй встрече подряд после серии из 15 выигранных матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции "Кузбасс" занимает четвертое место, набрав 11 очков в 15 матчах, "СКА- Нефтяник" продолжает лидировать с 46 очками после 17 игр.

В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом. Встреча состоится 29 декабря.

В другом матче красноярский "Енисей" дома обыграл иркутский "Байкал-Энергию" со счетом 7:4.

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