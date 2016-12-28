Международный союз велосипедистов объявил от отмене "Тура Катара" в сезоне-2017

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об отмене мужской и женской гонок "Тур Катара" в сезоне-2017. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"UCI в среду получил уведомление об отмене "Тура Катара" в мужском и женском календаре. Такое решение связано с финансовыми трудностями при проведении соревнований", - говорится в заявлении.
"Тур Катара" в августе был включен в Мировой тур UCI и должен был пройти 6-10 февраля.