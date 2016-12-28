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Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу Уайлдеру

Спорт
28 декабря, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка
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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного разбирательства по иску к чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцу Деонтею Уайлдеру. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы руководителя компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

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В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

"Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они - наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены - это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера", - сказал Карпенко.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина.

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