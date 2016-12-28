Баннеры с изображением талисмана ЧМ-2018 Забиваки появились в Самаре

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Баннеры с изображением талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки появились в Самаре. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
Их можно увидеть на улицах Гагарина и Победы, на вентиляционных киосках самарского метрополитена. На улицах города также курсирует брендированный общественный транспорт: четыре автобуса и семь вагонов трамвая. Украшены и салоны муниципальных транспортных средств. Стикеры с эмблемой Самары как города-организатора турнира появились в вагонах метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.
В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 красочных флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города.
Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году. В январе жители и гости города смогут увидеть новые баннеры с символикой и логотипом города-организатора турнира.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинала.
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