Китайские владельцы "Милана" предложат Доннарумме пятилетний контракт на сумму €50 млн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новые китайские владельцы итальянского футбольного клуба "Милан" намерены предложить новый пятилетний контракт на €50 млн голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщает портал Football Italia.

По данным интернет-ресурса, соглашение вступит в силу с 1 июля 2017 года. Помимо основной суммы, Доннарумма будет получать бонусы до 5 миллионов евро каждый год. Сейчас зарплата 17-летнего вратаря составляет 160 тыс. евро в год.

Доннарумма является воспитанником "Милана", за основную команду выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, шесть из которых "на ноль".