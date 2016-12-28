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Волейболистки "Протона" обыграли "Енисей" в матче за третье место на Кубке России

Спорт
28 декабря, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
"Протон" впервые в истории вошел в призовую тройку Кубка России
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Волейболистки "Протона" из Саратовской области в трех партиях одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче за третье место на Кубке России.

"Протон" впервые в истории вошел в призовую тройку Кубка России.

Позднее в среду в финале турнира встретятся московское и казанское "Динамо", начало матча в 19:00 мск.

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