Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 года

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с "Эстудиантесом" на 1,5 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 41-летний полузащитник, который также является президентом команды, будет играть за "Эстудиантес" бесплатно.
Верон в разные годы выступал в составе "Эстудиантеса", другого аргентинского клуба "Бока Хуниорс", итальянских "Сампдории", "Пармы", "Лацио" и "Интера", а также английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Он завершил карьеру в 2014 году.