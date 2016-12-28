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Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 года

Спорт
28 декабря, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Отмечается, что полузащитник, который также является президентом команды, будет играть за "Эстудиантес" бесплатно
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Хуан Себастьян Верон

Хуан Себастьян Верон

© AP Photo/Natacha Pisarenko

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с "Эстудиантесом" на 1,5 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 41-летний полузащитник, который также является президентом команды, будет играть за "Эстудиантес" бесплатно.

Верон в разные годы выступал в составе "Эстудиантеса", другого аргентинского клуба "Бока Хуниорс", итальянских "Сампдории", "Пармы", "Лацио" и "Интера", а также английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Он завершил карьеру в 2014 году.

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