СМИ: ЦСКА может приобрести футблиста "Севильи" Колодзейчака

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в зимнее трансферное окно может приобрести защитника испанской "Севильи" Тимоте Колодзейчака. Об этом сообщает испанская газета Estadio Deportivo.
Отмечается, что главный тренер испанской команды Хорхе Сампаоли не рассчитывает на 25-летнего француза, помимо армейцев на игрока также претендуют английский "Мидлсбро" и менхенгладбахская "Боруссия". Возможная сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
Колодзейчак выступает за "Севилью" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 5 матчей.