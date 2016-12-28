Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Уральский трубник" победил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
28 декабря, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В турнирной таблице Восточной конференции "Уральский трубник" идет на четвертом месте, набрав 13 очков
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Уральский трубник" из Первоуральска обыграл новосибирский "Сибсельмаш" со счетом 4:2 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей голы на счету Андрея Орлова (24-я минута), Дмитрия Степченкова (34), Сергея Почкунова (44) и Дмитрия Сидорова (90). У проигравших отличились Алексей Доровских (60) и Евгений Леонов (85).

В турнирной таблице Восточной конференции "Уральский трубник" идет на четвертом месте, набрав 13 очков, "Сибсельмаш" с семью баллами занимает последнюю позицию.

В следующем матче 29 декабря команды встретятся вновь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
2
Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154
3
Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы
4
Чем заменить традиционный оливье: кремлевские рецепты к Новому году
5
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
6
СМИ: IBU отстранил биатлонисток Романову и Вилухину от международных соревнований
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама