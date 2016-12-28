"Уральский трубник" победил "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Уральский трубник" из Первоуральска обыграл новосибирский "Сибсельмаш" со счетом 4:2 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей голы на счету Андрея Орлова (24-я минута), Дмитрия Степченкова (34), Сергея Почкунова (44) и Дмитрия Сидорова (90). У проигравших отличились Алексей Доровских (60) и Евгений Леонов (85).

В турнирной таблице Восточной конференции "Уральский трубник" идет на четвертом месте, набрав 13 очков, "Сибсельмаш" с семью баллами занимает последнюю позицию.

В следующем матче 29 декабря команды встретятся вновь.