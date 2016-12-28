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Бывшая первая "ракетка" мира Иванович объявила о завершении карьеры

Спорт
28 декабря, 21:09 дата обновления: 28 декабря, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Спортсменка заявила, что больше не смогла бы стабильно выступать на высоком уровне
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Ана Иванович

Ана Иванович

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая "ракетка" мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я приняла решение завершить карьеру, - написала 29-летняя спортсменка. - Это было тяжелое решение. Я хотела бы выступать на высоком уровне, как я умею, но поняла, что уже не смогу делать это долго".

Спортсменка выиграла Открытый чемпионат Франции и дошла до финала Открытого чемпионата Австралии в 2008 году, после чего она вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в ее активе полуфинал Уимблдонского турнира и участие в 1/4 финала Открытого чемпионата США. В июле 2016 года Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу и полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера.

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