Волейболистки казанского "Динамо" стали обладательницами Кубка России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" выиграли Кубок России. В финале они победили московское "Динамо" со счетом 3-1.

Ранее в матче за третье место "Протон" из Саратовской области обыграл красноярский "Енисей" со счетом 3-0.

Казанское "Динамо" стало трехкратным обладателем трофея.