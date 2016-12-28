Волейболистки казанского "Динамо" стали обладательницами Кубка России

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" выиграли Кубок России. В финале они победили московское "Динамо" со счетом 3-1.
Ранее в матче за третье место "Протон" из Саратовской области обыграл красноярский "Енисей" со счетом 3-0.
Казанское "Динамо" стало трехкратным обладателем трофея.