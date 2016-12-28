"Волга" победила "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ульяновская "Волга" победила нижегородский "Старт" со счетом 6:3 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Голы в составе победителей забили Руслан Галяутдинов (5-я и 56-я минуты), Максим Пахомов (9, 23), Игорь Ларионов (12, 41). У "Старта" отличились Евгений Корев (30), Денис Котков (38) и Алексей Ничков (45). Также игрок "Старта" Максим Немцев забил гол в свои ворота (60).
"Волга" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 38 очков. "Старт" с девятью очками в активе идет последним (шестым).
Остальные результаты игрового дня:
"Родина" - "Водник" - 4:4
"Динамо" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 5:3.