Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Украинец Василий Иванчук одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар).

На его счету 11 очков после 15 партий. Второе место занял россиянин Александр Грищук (11 баллов), третья позиция у чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена (11). Украинец опередил своих соперников по дополнительным показателям.

Участник матча за шахматную корону россиянин Сергей Карякин стал 35-м, набрав 8 очков.

Последние два чемпионата мира по быстрым шахматам выигрывал Карлсен, в 2012 году победу одержал Карякин, среди россиян также побеждал Гарри Каспаров (2001).

В турнире среди женщин, которые провели по 12 партий, чемпионкой стала украинка Анна Музычук (9,5). Второе место у россиянки Александры Костенюк (8,5), на третьей позиции грузинка Нана Дзагнидзе (8).

С 29 по 30 декабря в Дохе пройдет турнир по блицу.