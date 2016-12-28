"Спартак" победил "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Сочи" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Лукаш Радил (23-я минута), Всеволод Сорокин (26), Мэттью Гилрой (31) и Игорь Мирнов (33). У хозяев отличился Иван Захарчук (39).

"Спартак" идет 10-м в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 44 игр. "Сочи", в активе которого 63 очка, расположился на девятой строчке.