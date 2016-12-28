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ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
28 декабря, 22:07 дата обновления: 28 декабря, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Армейский клуб выиграл со счетом 5:3
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил столичное "Динамо" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе гостей забросили Мартиньш Карсумс (20-я минута), Яков Рылов (37) и Юусо Хиетанен (46). У хозяев отличились Андрей Кузьменко (11), Артем Блажевский (35), Андрей Светлаков (53, 54) и Богдан Киселевич (57).

Матч был посвящен 70-летию ЦСКА и отечественного хоккея, по этой причине игра проходила в ретро-стиле. Организация мероприятия получилась не такой масштабной, как это было неделю назад на подобной игре "Спартака", тогда в "ВТБ Ледовом дворце" болельщики смогли погрузиться в атмосферу 40-х годов. 

У арены фанаты могли сфотографироваться с боевой техникой российской армии: бронетранспортерами, зенитно-артиллерийской установкой. В ретро-стиле были выдержаны страницы официальной программки к матчу, внутри дворца звучали популярные мелодии советских времен, посвященные спорту.

На предматчевой церемонии зрители чествовали пришедших на встречу ветеранов ЦСКА. А армейские хоккеисты вышли на лед в форме образца 1979 года, который памятен их участием в суперсерии 1979-1980 годов с клубами Национальной хоккейной лиги.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко. "Динамо", в активе которого 71 балл, занимает шестое место.

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