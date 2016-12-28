Биатлонисты Волков и Подчуфарова заняли третье место в Рождественской гонке

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты Алексей Волков и Ольга Подчуфарова заняли третье место в Рождественской гонке, которая проходила в немецком Гельзенкирхене.
Победу одержали немцы Симон Шемп и Ванесса Хинц, второе место заняли их соотечественники - Эрик Лессер и Франциска Хильдебранд.
Рождественская гонка - ежегодное соревнование, которое проходит на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке". В этом году состоялась пятнадцатая по счету гонка.