Строители "Волгоград-Арены" в мае 2017 года засеют траву на футбольном поле

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ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Строители "Волгоград-Арены" к ЧМ-2018 в мае будущего года приступят к оборудованию уникального футбольного поля 45-тысячного стадиона. Об этом в среду на итоговой пресс- конференции года сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Есть договоренность с представителями генподрядчика о том, что уже в мае, то есть до 1 июня, будет засеяна трава на футбольном поле "Волгоград-Арены"- сказал Бочаров.
Губернатор отметил, что "футбольное поле - это сложный инженерный объект, и один из самых важных". "У нас будет поле одно из самых современных в России. Там будет зона аэрации, такая аэрации только у двух стадионов - у нас и в Нижнем Новгороде. Нам очень важно, чтобы на футбольном поле трава была соответствующего качества, для этого надо установить современнейшее оборудование, но, к сожалению, оно будет импортным. У нас оно установлено будет", - рассказал глава региона.
"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций (высокопрочных стальных канатов с анкерами). Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года.
Губернатор Бочаров отметил, что подготовка к чемпионату мира 2018 в Волгограде идет по плану. "Все инфраструктурные проекты мы завершим в срок. У нас не будет проблем с номерным фондом. Та гостиница на Предмостной площади, строительство которой по вине недобросовестного инвестора задерживается, будет в программе подготовки к ЧМ-2018 заменена на другую - у нас есть чем заменить", - подчеркнул Бочаров.
12 декабря ход подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде проверил вице-премьер Виталий Мутко. Тогда он сказал журналистам, что удовлетворен ходом всех работ.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.