Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строители "Волгоград-Арены" в мае 2017 года засеют траву на футбольном поле

Спорт
28 декабря, 22:17 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, все инфраструктурные объекты будут сданы в срок
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Строители "Волгоград-Арены" к ЧМ-2018 в мае будущего года приступят к оборудованию уникального футбольного поля 45-тысячного стадиона. Об этом в среду на итоговой пресс- конференции года сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Есть договоренность с представителями генподрядчика о том, что уже в мае, то есть до 1 июня, будет засеяна трава на футбольном поле "Волгоград-Арены"- сказал Бочаров.

Губернатор отметил, что "футбольное поле - это сложный инженерный объект, и один из самых важных". "У нас будет поле одно из самых современных в России. Там будет зона аэрации, такая аэрации только у двух стадионов - у нас и в Нижнем Новгороде. Нам очень важно, чтобы на футбольном поле трава была соответствующего качества, для этого надо установить современнейшее оборудование, но, к сожалению, оно будет импортным. У нас оно установлено будет", - рассказал глава региона.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций (высокопрочных стальных канатов с анкерами). Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года.

Подготовка к ЧМ-2018 идет по плану

Губернатор Бочаров отметил, что подготовка к чемпионату мира 2018 в Волгограде идет по плану. "Все инфраструктурные проекты мы завершим в срок. У нас не будет проблем с номерным фондом. Та гостиница на Предмостной площади, строительство которой по вине недобросовестного инвестора задерживается, будет в программе подготовки к ЧМ-2018 заменена на другую - у нас есть чем заменить", - подчеркнул Бочаров.

12 декабря ход подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде проверил вице-премьер Виталий Мутко. Тогда он сказал журналистам, что удовлетворен ходом всех работ.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
3
Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Еврокомиссия убеждена в законности своего решения по OPAL
6
В Раде зарегистрирован закон о господдержке русского языка
7
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
Темы дня
Реклама