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СМИ: футболист "Севильи" Самир Насри подозревается в допинге

Спорт
28 декабря, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Испанское антидопинговое агентство считает, что препараты, которые принимал полузащитник в витаминном центре в Лос-Анджелесе, могли содержать следы запрещенных веществ
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Самир Насри (слева)

Самир Насри (слева)

© EPA/ANTONIO BAT, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении полузащитника "Севильи" Самира Насри из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает немецкий портал Sport1.

По информации издания, 29-летний футболист ранее прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. Агентство посчитало обращение Насри в витаминный центр "странным" и приняло решение начать расследование из-за подозрений в том, что препараты, которые принимал полузащитник, могли содержать следы запрещенных веществ.

Насри перешел в "Севилью" на правах аренды в 2016 году из английского "Манчестер Сити". В текущем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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