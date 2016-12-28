СМИ: футболист "Севильи" Самир Насри подозревается в допинге

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении полузащитника "Севильи" Самира Насри из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает немецкий портал Sport1.
По информации издания, 29-летний футболист ранее прошел курс терапии в витаминном центре в Лос-Анджелесе. Агентство посчитало обращение Насри в витаминный центр "странным" и приняло решение начать расследование из-за подозрений в том, что препараты, которые принимал полузащитник, могли содержать следы запрещенных веществ.
Насри перешел в "Севилью" на правах аренды в 2016 году из английского "Манчестер Сити". В текущем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.