СМИ: переход Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак" должен произойти в ближайшие дни

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Продажа нападающего итальянского футбольного клуба "Милан" бразильца Луиса Адриано в российский "Спартак" должна состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.com.

В среду в Рио-де-Жанейро прошла встреча 29-летнего форварда с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани по поводу возможного перехода. Издание отмечает, что разговор проходил "в позитивном ключе", игрок "с оптимизмом" смотрит на переезд в Россию. По информации портала, сумма трансфера была существенно снижена.

Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.