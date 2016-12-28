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СМИ: переход Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак" должен произойти в ближайшие дни

Спорт
28 декабря, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Футболист обсудил трансфер с вице-президентом итальянского клуба Адриано Галлиани
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Луис Адриано

Луис Адриано

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Продажа нападающего итальянского футбольного клуба "Милан" бразильца Луиса Адриано в российский "Спартак" должна состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Gianlucadimarzio.com.

В среду в Рио-де-Жанейро прошла встреча 29-летнего форварда с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани по поводу возможного перехода. Издание отмечает, что разговор проходил "в позитивном ключе", игрок "с оптимизмом" смотрит на переезд в Россию. По информации портала, сумма трансфера была существенно снижена.

Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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