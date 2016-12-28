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Тренер: хоккеисты ЦСКА должны показывать более солидную игру

Спорт
28 декабря, 22:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Дмитрий Квартальнов считает, что армейцы в матче с "Динамо" испытывали проблемы с игровой дисциплиной
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисты ЦСКА должны внести в свою игру больше солидности и хладнокровия. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

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ЦСКА в среду одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над столичным "Динамо" со счетом 5:3.

"Получилась хорошая игра, но она нам очень тяжело давалась. Опять мы испытываем проблемы с игровой дисциплиной. Нельзя такой команде давать большой гандикап, тем более "Динамо" очень здорово играет в большинстве. Нам нужно расти в этом плане, удаления в плей-офф будут наказываться, нужно быть немного солиднее и хладнокровнее", - сказал Квартальнов.

Специалист отметил игру молодых хоккеистов команды. "Порадовало, что наша молодежь сегодня перевернула игру. Такие матчи многое им дают, пожелаю им быть голодными", - отметил тренер.

ЦСКА после 45 игр набрал 101 очко и занимает второе место в таблице Западной конференции. В следующем матче столичная команда в гостях сыграет с рижским "Динамо".

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