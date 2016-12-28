Квартальнов: клубы КХЛ должны иметь право экстренно вносить хоккеиста в заявку перед игрой

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов в беседе с журналистами высказал мнение, что у команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должна появиться возможность в экстренных случаях вносить игроков в заявку перед самым началом матча.

ЦСКА в среду в столичном дерби обыграл "Динамо" со счетом 5:3. На раскатке перед игрой повреждение получил капитан ЦСКА Денис Денисов и вынужден был пропустить встречу.

"Денис столкнулся с (Игорем) Ожигановым, не смог выйти на лед. За океаном есть такое правило, что команды могут экстренно вносить игрока в заявку перед матчем. Стоило бы об этом подумать и нам", - заявил Квартальнов.

ЦСКА, после 45 игр набрав 101 очко, расположился на втором месте в Западной конференции. В следующем матче столичная команда в гостях сыграет с рижским "Динамо".