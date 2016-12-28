Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Осман Кадиев стал новым владельцем махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба "Анжи", 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО "Грандеко", в группу которого входил клуб "Анжи", было заключено соглашение о передаче прав на клуб", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что прежний владелец обязался урегулировать все долги команды на момент передачи прав. Также стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба к новому владельцу.
Кадиев ранее являлся владельцем махачкалинского "Динамо". В текущем сезоне чемпионата России "Анжи" идет на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков после 17 туров.