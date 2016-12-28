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Вратарь "Динамо" Еременко пропустил матч КХЛ с ЦСКА из-за болезни

Спорт
28 декабря, 23:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Тренер бело-голубых Сергей Орешкин считает, что сменщик основного голкипера Александр Заливин провел хороший матч
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко не смог принять участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА из-за болезни. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Сергей Орешкин.

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"Динамо" в гостях уступило ЦСКА со счетом 3:5. Ворота бело-голубых защищал Александр Заливин.

"Еременко приболел, поэтому и не сыграл", - сказал Орешкин.

"Сегодня была интересная для болельщиков игра. В третьем периоде побежали забивать, думали, что сможем вытащить игру и попались на контратаке, что и решило исход матча. Заливин сегодня сыграл достойно, не согласен, что с ним команда не чувствует уверенности", - поделился впечатлениями об игре специалист.

"Динамо" после 44 игр набрало 71 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующей игре столичная команда в гостях встретится в омским "Авангардом".

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