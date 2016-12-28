Хоккеист Светлаков: ЦСКА не имел права испортить праздник болельщикам в матче с "Динамо"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисты московского ЦСКА нацеливались только на победу в столичном дерби с "Динамо", чтобы не испортить день рождения клуба. Об этом журналистам заявил нападающий армейцев Андрей Светлаков.

ЦСКА дома в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Динамо" со счетом 5:3, Светлаков отметился дублем.

"Всегда матчи с "Динамо" проходят так сложно, это же дерби, все играют только на победу. В начале игры нам где- то не везло, потом все-таки сумели переломить ход поединка. На любого соперника выходим с настроем победить, а тут две московские команды играют, стимул победить еще больше. Мы не хотели испортить своим болельщикам праздник", - сказал игрок.

ЦСКА, после 45 игр набрав 101 очко, расположился на втором месте в Западной конференции. В следующем матче армейцы в гостях сыграют с рижским "Динамо".