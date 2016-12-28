Хоккеист Светлаков: ЦСКА не имел права испортить праздник болельщикам в матче с "Динамо"

Вратарь "Динамо" Еременко пропустил матч КХЛ с ЦСКА из-за болезниСпорт 28 декабря, 23:04
Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"Спорт 28 декабря, 23:02
Тренер: хоккеисты ЦСКА должны показывать более солидную игруСпорт 28 декабря, 22:52
CNN: США в четверг объявят о своем ответе на приписанные РФ кибератакиМеждународная панорама 28 декабря, 22:45
AP: Аббас готов на переговоры с Израилем в случае остановки расширения поселенийМеждународная панорама 28 декабря, 22:34
СМИ: переход Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак" должен произойти в ближайшие дниСпорт 28 декабря, 22:26
СМИ: футболист "Севильи" Самир Насри подозревается в допингеСпорт 28 декабря, 22:26
СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить НетаньяхуМеждународная панорама 28 декабря, 22:22
Адвокат: обвиняя Януковича в измене, ГПУ фактически признает незаконность его смещенияМеждународная панорама 28 декабря, 22:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеисты московского ЦСКА нацеливались только на победу в столичном дерби с "Динамо", чтобы не испортить день рождения клуба. Об этом журналистам заявил нападающий армейцев Андрей Светлаков.
ЦСКА дома в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл "Динамо" со счетом 5:3, Светлаков отметился дублем.
"Всегда матчи с "Динамо" проходят так сложно, это же дерби, все играют только на победу. В начале игры нам где- то не везло, потом все-таки сумели переломить ход поединка. На любого соперника выходим с настроем победить, а тут две московские команды играют, стимул победить еще больше. Мы не хотели испортить своим болельщикам праздник", - сказал игрок.
ЦСКА, после 45 игр набрав 101 очко, расположился на втором месте в Западной конференции. В следующем матче армейцы в гостях сыграют с рижским "Динамо".