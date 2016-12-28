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Хоккеист "Динамо" Карсумс привык играть в католическое Рождество в КХЛ

Спорт
28 декабря, 23:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Московское "Динамо" в последнем матче календарного года в чемпионате КХЛ проиграло в гостях ЦСКА - 3:5
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МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Мартиньш Карсумс уже привык играть во время католического Рождества. Об этом он рассказал журналистам.

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"Динамо" в последнем матче 2016 года в чемпионате Континентальной хоккейной лиги проиграло в гостях ЦСКА - 3:5.

"Когда я играл в рижском "Динамо", то нам на дни Рождества, так получалось, специально выходные давали. А так я уже привык играть в это время, нельзя же спрашивать выходные, - сказал Карсумс. - Новый год буду отмечать в Москве с семьей, а первая тренировка в Новом году уже 1 января вечером".

Карсумс, ставший автором одной из заброшенных шайб, отметил, что бело-голубые упустили возможность победить, не забив при игре "пять на три". "Кроме "пять на три" были еще моменты, могли забить в пустые. Забили бы там, было бы все по-другому. Но сейчас не стоит искать причину", - отметил он.

Второй матч подряд у "Динамо" в воротах играл Александр Заливин. "Как смогли, ему помогали. Если бы Ерема и Лазуха (Еременко и Лазушин - прим. ТАСС) играли, то это не значит, что мы позволяли бы чаще бросать по их воротам".

Следующий матч "Динамо" сыграет 3 января на выезде с "Авангардом".

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