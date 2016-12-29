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Аггент: Луис Адриано станет игроком "Спартака" на следующей неделе

Спорт
29 декабря, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В среду в Рио-де-Жанейро прошла встреча агента 29-летнего форварда с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани
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Луис Адриано

Луис Адриано

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Луис Адриано станет игроком российского "Спартака" на следующей неделе. Об этом сообщил агент игрока Жилмар Велоз, слова которого приводит портал MilanNews.

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В среду в Рио-де-Жанейро прошла встреча агента 29-летнего форварда с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани по поводу возможного перехода. Сообщалось, что разговор проходил "в позитивном ключе", игрок "с оптимизмом" смотрит на переезд в Россию. По информации портала, сумма трансфера была существенно снижена.

"Встреча прошла очень хорошо, мы очень близки к "Спартаку", - сказал Велоз. - Думаю, на следующей неделе мы закроем сделку, и Адриано станет игроком российской команды".

Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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