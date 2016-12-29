Аггент: Луис Адриано станет игроком "Спартака" на следующей неделе

ООН опасается вспышек заболеваний в ДамаскеМеждународная панорама 29 декабря, 0:48
ЦСКА сыграет с "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 29 декабря, 0:23
Станция московского метро "Фрунзенская" открывается после реконструкцииМосква 29 декабря, 0:22
Гергиев и оркестр Мариинки исполнят Реквием Верди в память о жертвах катастрофы Ту-154Культура 29 декабря, 0:15
Масштабный российский фильм "Викинг" выходит в прокатКультура 29 декабря, 0:14
Аггент: Луис Адриано станет игроком "Спартака" на следующей неделеСпорт 29 декабря, 0:12
Министр транспорта РФ Соколов расскажет о ситуации вокруг катастрофы Ту-154Происшествия 29 декабря, 0:07
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154Политика 28 декабря, 23:44
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужаПроисшествия 28 декабря, 23:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Луис Адриано станет игроком российского "Спартака" на следующей неделе. Об этом сообщил агент игрока Жилмар Велоз, слова которого приводит портал MilanNews.
В среду в Рио-де-Жанейро прошла встреча агента 29-летнего форварда с вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани по поводу возможного перехода. Сообщалось, что разговор проходил "в позитивном ключе", игрок "с оптимизмом" смотрит на переезд в Россию. По информации портала, сумма трансфера была существенно снижена.
"Встреча прошла очень хорошо, мы очень близки к "Спартаку", - сказал Велоз. - Думаю, на следующей неделе мы закроем сделку, и Адриано станет игроком российской команды".
Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.