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"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
29 декабря, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
"Тоттенхэм" стал первым клубом в ХХI веке, которому удалось забить четыре мяча в гостях у "Саутгемптона", одержав победу со счетом 4:1
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Тоттенхэма" крупно победили "Саутгемптон" со счетом 4:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе "Тоттенхэма" забили Делле Алли (19-я и 87-я минуты), Гарри Кейн (53) и Сон Хын Мин (85). У "Саутгемптона" на второй минуте встречи отличился Виргел ван Дейк.

"Тоттенхэм" продолжает занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Саутгемптон" идет на восьмой строчке, имея в активе 24 очка. "Тоттенхэм" стал первым клубом в ХХI веке, которому удалось забить четыре мяча в гостях у "Саутгемптона". Предыдущим клубом была "Астон Вилла", которая 11 ноября 1998 года разгромила "Саутгемптон" на выезде с тем же счетом 4:1.

В следующем туре 1 января "Тоттенхэм" в гостях сыграет против "Уотфорда", днем ранее "Саутгемптон" дома встретится с "Вест Бромвичем".

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