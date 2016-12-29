"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Тоттенхэма" крупно победили "Саутгемптон" со счетом 4:1 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии.

Голы в составе "Тоттенхэма" забили Делле Алли (19-я и 87-я минуты), Гарри Кейн (53) и Сон Хын Мин (85). У "Саутгемптона" на второй минуте встречи отличился Виргел ван Дейк.

"Тоттенхэм" продолжает занимать пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Саутгемптон" идет на восьмой строчке, имея в активе 24 очка. "Тоттенхэм" стал первым клубом в ХХI веке, которому удалось забить четыре мяча в гостях у "Саутгемптона". Предыдущим клубом была "Астон Вилла", которая 11 ноября 1998 года разгромила "Саутгемптон" на выезде с тем же счетом 4:1.

В следующем туре 1 января "Тоттенхэм" в гостях сыграет против "Уотфорда", днем ранее "Саутгемптон" дома встретится с "Вест Бромвичем".