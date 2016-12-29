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СМИ: хоккеист Панарин и клуб "Чикаго" договорились о продлении контракта

Спорт
29 декабря, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Отмечается, что сделка была заключена в среду, но детали соглашения не разглашаются
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Артемий Панарин с призом лучшему новичку сезона в НХЛ

Артемий Панарин с призом лучшему новичку сезона в НХЛ

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной России Артемий Панарин и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" договорились о продлении контракта. Об этом сообщает портал The athletiс.

Отмечается, что сделка была заключена в среду, но детали соглашения не разглашаются. Ожидается, что о новом контракте будет объявлено в четверг. Нынешнее соглашение форварда с клубом истекает в конце сезона-2016/17.

Панарин выступает за "Чикаго" с 2015 года. В прошлом сезоне он получил приз лучшему новичку НХЛ. Заработная плата Панарина по контракту новичка составляет $ 812 тыс. в год. Кроме того, по итогам прошлого сезона он получил $2,57 млн в качестве бонусных выплат по действующему контракту.

В 37 матчах нынешнего регулярного чемпионата 25-летний россиянин набрал 37 очков (15 шайб + 22 голевые передачи) и является лучшим бомбардиром клуба.

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