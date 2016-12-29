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Глава UFC подтвердил, что Нурмагомедов отказался от поединка с Альдо

Спорт
29 декабря, 3:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
По словам Дэйна Уайта, отец российского бойца хочет, чтобы его сын отдохнул некоторое время
Материал из 1 страницы
Хабиб Нурмагомедов (слева)

Хабиб Нурмагомедов (слева)

© AP Photo/Reinhold Matay, архив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов принял решение отказался от боя за вакантный титул чемпиона против бразильца Жозе Альдо. Слова Уайта приводит портал Foxsports.

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Хабиб Нурмагомедов (cправа)
Боец Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он отказался от поединка с Альдо

Ранее Альдо дал интервью порталу MMA Fighting, в котором рассказал, что в данный момент UFC ищет для него соперника по титульному бою. По словам бразильца, один из бойцов UFC отказался от проведения поединка, так как его отец думает, что этот бой не был бы хорошим вариантом. После чего, сам Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram опроверг информацию о том, что он отказался от данного поединка.

"Альдо попросил поединок против Хабиба (Нурмагомедова). Отец же Хабиба не хотел, чтобы он дрался с ним. Он хочет, чтобы Нурмагомедов отдохнул некоторое время", - сказал Уайт.

Кроме того, глава организации отметил, что предполагаемый будущий соперник россиянина, Тони Фергюсон, отказался от проведения боя из-за финансовых условий.

"Мы пытались устроить этот поединок, но Тони сказал, что не будет драться пока не договорится о гонораре, который будет соответствовать вознаграждению Нурмагомедова. Но у Хабиба другой контракт, а у Тони - другой, который он уже подписал. Я ненавижу, когда парни начинают считать чужие деньги", - добавил глава организации.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 - досрочно).

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