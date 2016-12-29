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Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Спорт
29 декабря, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее газета Daily Mail сообщила, что в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" 32-летний Тевес будет получать £615 тыс. в неделю
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Карлос Тевес

Карлос Тевес

© AP Photo/Victor R. Caivano

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать £615 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. За свою карьеру Тевес играл в бразильском "Коринтиансе", английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме", а также итальянском "Ювентусе". За национальную сборную игрок провел 76 матчей, в которых отличился 13 раз.

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