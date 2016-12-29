Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Карлос Тевес официально стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать £615 тыс. в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

OFFICIAL: Shanghai Shenhua announced the signing of Argentine forward Carlos Tevez. pic.twitter.com/JJBwulJmcD — TransferMarkt China (@asaikana) 29 декабря 2016 г.

Аргентинец обошел португальского нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду, который получает £365 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. За свою карьеру Тевес играл в бразильском "Коринтиансе", английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме", а также итальянском "Ювентусе". За национальную сборную игрок провел 76 матчей, в которых отличился 13 раз.