Художник написал картину перед матчем НХЛ, исполняя гимн США

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американский художник и певец Джо Эверсон написал картину во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Майами. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Флорида".
Перед матчем между "Флоридой" и "Торонто" Эверсон написал картину, посвященную американским военным.
pic.twitter.com/mpy09hrAc9— Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 декабря 2016 г.
Кроме того, в холле домашней арены "Флориды" художник показал свой талант, исполнив портрет чешского нападающего клуба Яромира Ягра.
Joe Everson is painting right now outside of Club @lexus! Stop by and check it out pic.twitter.com/tsEIdhBLHe— FlaPanthersCARE (@FlaPanthersCARE) 29 декабря 2016 г.