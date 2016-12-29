Художник написал картину перед матчем НХЛ, исполняя гимн США

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американский художник и певец Джо Эверсон написал картину во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Майами. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Флорида".

Перед матчем между "Флоридой" и "Торонто" Эверсон написал картину, посвященную американским военным.

pic.twitter.com/mpy09hrAc9 — Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 декабря 2016 г.

Кроме того, в холле домашней арены "Флориды" художник показал свой талант, исполнив портрет чешского нападающего клуба Яромира Ягра.

Joe Everson is painting right now outside of Club @lexus! Stop by and check it out pic.twitter.com/tsEIdhBLHe — FlaPanthersCARE (@FlaPanthersCARE) 29 декабря 2016 г.