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Художник написал картину перед матчем НХЛ, исполняя гимн США

Спорт
29 декабря, 5:47 UTC+3
Певец и художник Джо Эверсон посвятил картину американским военным
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американский художник и певец Джо Эверсон написал картину во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Майами. Об этом сообщает пресс-служба клуба "Флорида".

Перед матчем между "Флоридой" и "Торонто" Эверсон написал картину, посвященную американским военным.

Кроме того, в холле домашней арены "Флориды" художник показал свой талант, исполнив портрет чешского нападающего клуба Яромира Ягра. 

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