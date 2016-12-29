Женская сборная по плаванию названа лучшей командой года в Канаде

Канадская спортсменка Пенни Олексяк, шведская спортсменка Сара Шестрем и американка Дана Воллмер (слева направо) во время церемонии награждения призеров в соревнованиях по плаванию среди женщин на 100 м баттерфляем на XXXI летних Олимпийских играх © Станислав Красильников/ТАСС

ОТТАВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Женская сборная по плаванию признана лучшей командой Канады уходящего 2016 года. Такое решение в среду принял коллектив спортивных журналистов национального агентства новостей Канадиан Пресс.

Титул лучшей канадской команды года пловчихи завоевали благодаря шести медалям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также семи наградам на домашнем чемпионате мира по плаванию в коротком бассейне. За женскую сборную Канады по плаванию проголосовали 15 спортивных журналистов агентства (23% голосов). Второе место (11 голосов, 17%) досталось единственной канадской команде в Национальной баскетбольной ассоциации - "Торонто", которой в 2016 году удалось дойти до финала Восточной конференции плей-офф НБА. Третье место и девять голосов получил бейсбольный клуб "Торонто Блю-Джейз".

В предыдущие годы женские сборные становились лучшими в Канаде лишь дважды. В 2012 году таковой признали женскую сборную по футболу, а в 1998 году - по керлингу. В понедельник журналисты Канадиан Пресс признали спринтера Андре Де Грасса канадским спортсменом года, а во вторник назвали пловчиху Пенни Олексяк лучшей канадской спортсменкой года.