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"Голден Стэйт" прервал четырехматчевую победную серию "Торонто" в НБА

Спорт
29 декабря, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Игра закончилась со счетом 121:111
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Голден Стэйт" одержал победу над "Торонто" со счетом 121:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Демар Дерозан, в его активе 29 очков. В составе хозяев больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри - 28. "Голден Стэйт" прервал четырехматчевую победную серию "Торонто".

В турнирной таблице Западной конференции "Голден Стэйт" продолжает лидировать, "Торонто" на Востоке занимает второе место.

В следующем матче "Голден Стэйт" 31 декабря на своей площадке примет "Даллас", "Торонто" днем ранее в гостях сыграет с "Финиксом".

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Результаты других матчей:

"Вашингтон" - "Индиана" - 111:105;

"Орландо" - "Шарлотт" - 101:120;

"Атланта" - "Нью-Йорк" - 102:98 ОТ;

"Детройт" - "Милуоки" - 94:119;

"Нью-Орлеан" - "Клипперс" - 102:98;

"Чикаго" - "Бруклин" - 101:99;

"Сан-Антонио" - "Финикс" - 119:98;

"Денвер" - "Миннесота" - 105:103;

"Портленд" - "Сакраменто" - 102:89.

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