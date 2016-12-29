"Голден Стэйт" прервал четырехматчевую победную серию "Торонто" в НБА

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Голден Стэйт" одержал победу над "Торонто" со счетом 121:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Демар Дерозан, в его активе 29 очков. В составе хозяев больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри - 28. "Голден Стэйт" прервал четырехматчевую победную серию "Торонто".
В турнирной таблице Западной конференции "Голден Стэйт" продолжает лидировать, "Торонто" на Востоке занимает второе место.
В следующем матче "Голден Стэйт" 31 декабря на своей площадке примет "Даллас", "Торонто" днем ранее в гостях сыграет с "Финиксом".
Результаты других матчей:
"Вашингтон" - "Индиана" - 111:105;
"Орландо" - "Шарлотт" - 101:120;
"Атланта" - "Нью-Йорк" - 102:98 ОТ;
"Детройт" - "Милуоки" - 94:119;
"Нью-Орлеан" - "Клипперс" - 102:98;
"Чикаго" - "Бруклин" - 101:99;
"Сан-Антонио" - "Финикс" - 119:98;
"Денвер" - "Миннесота" - 105:103;
"Портленд" - "Сакраменто" - 102:89.