СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести игрока "Арсенала" Окслейда-Чемберлена

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена. Об этом сообщает издание Telegraph.
Отмечается, что 23-летний футболист рассматривается в качестве замены Садио Мане, который в составе сборной Сенегала в январе отправится на Кубок африканских наций. "Ливерпуль" готов заплатить за Окслейда-Чемберлена £20-25 млн. Кроме того, игрок недоволен малым количеством игрового времени в составе "канониров".
Окслейд-Чемберлен выступает за "Арсенал" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 23 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился шестью результативными передачами.