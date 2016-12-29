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СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести игрока "Арсенала" Окслейда-Чемберлена

Спорт
29 декабря, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
"Ливерпуль" готов заплатить за игрока £20-25 млн
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Алекс Окслейд-Чемберлен

Алекс Окслейд-Чемберлен

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена. Об этом сообщает издание Telegraph.

Отмечается, что 23-летний футболист рассматривается в качестве замены Садио Мане, который в составе сборной Сенегала в январе отправится на Кубок африканских наций. "Ливерпуль" готов заплатить за Окслейда-Чемберлена £20-25 млн. Кроме того, игрок недоволен малым количеством игрового времени в составе "канониров".

Окслейд-Чемберлен выступает за "Арсенал" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 23 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился шестью результативными передачами.

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