Легкоатлетка Каниськина вошла в состав сборной Мордовии на 2017 год

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км Ольга Каниськина, в настоящее время занимающая должность заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске, вошла в список спортсменов - кандидатов в члены сборных команд Республики Мордовия по летним видам спорта на 2017 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта и физической культуры.
Обладательница золотой олимпийской медали Игр-2008 была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до 15 декабря 2015 года. Зимний чемпионат России, который проходил в феврале в Сочи, стал для Каниськиной первым турниром после своего возвращения в спорт, и его она выиграла. Летнее первенство страны в Чебоксарах 31-летняя спортсменка пропустила, сообщив тогда ТАСС, что не видит смысла в создавшихся условиях оставаться в спорте. Спустя некоторое время Каниськина была назначена на пост заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия.
Вместе с Каниськиной в состав сборной Мордовии вошли такие известные ходоки как Сергей Кирдяпкин, Геннадий Нижегородов, Александр Иванов, Станислав Емельянов, Ольга Лашманова и Анися Кирдяпкина.