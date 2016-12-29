СМИ: Аллегри может сменить Венгера на посту наставника "Арсенала"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри следующим летом может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского "Арсенала". Об этом сообщает портал tuttomercatoweb.

Отмечается, что контракт 67-летнего французского специалиста с "Арсеналом" истекает летом 2017 года, и руководство лондонцев пока не предложило Венгеру новое соглашение.

По информации портала, Аллегри рассматривается в качестве приоритетного кандидата на смену Венгеру. Итальянские тренеры в последнее время добились немалых успехов в Английской премьер-лиге, что и привлекло внимание боссов "Арсенала" к кандидатуре Аллегри. Кроме того, в СМИ появились сообщения, что в Турине недовольны результатами "Ювентуса" под руководством итальянского специалиста.

Аллегри известен по работе в "Милане" (2010-2014) и "Ювентусе" (2014 - н.в.).

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года, за это время он трижды привел клуб к победе в чемпионате Англии (1998, 2002, 2004), а в 2006 году довел "Арсенал" до финала Лиги чемпионов.