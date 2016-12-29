"Суонси" хочет пригласить Гиггза на пост главного тренера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владелец английского футбольного клуба "Суонси" Хью Дженкинс намерен пригласить валлийца Райана Гиггза на пост главного тренера команды. Об этом сообщает британская газета Daily Star.

Ранее "Суонси" отправил в отставку наставника команды Боба Брэдли. Валлийский клуб сыграл под его руководством 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграл вничью и дважды выиграл. В чемпионате Англии "Суонси" занимает предпоследнее, 19-е место.

Отмечается, что Гиггз может вернуть доверие болельщиков к руководству команды.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед". Он провел за клуб 672 матча, в которых отметился 114 голами. В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четырежды побеждал в Кубке Англии, стал девятикратным обладателем Суперкубка страны. Также вместе с клубом он дважды побеждал в Лиге чемпионов и один раз - на клубном чемпионате мира, в 2014 году Гиггз исполнял обязанности главного тренера клуба после увольнения Дэвида Мойеса.