Глава ФМБА: сборная России является самой чистой от допинга в мире

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Сборная России на сегодняшний день является самой чистой от допинга сборной в мире. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Я официально заявляю - мы как страна на уровне президента, правительства - жестко боремся с допингом, - сказал Уйба. - Сегодня у нас самая чистая сборная на фоне команд, где официально применяются запрещенные препараты. И как руководитель ФМБА я официально заявляю, что наша сборная самая чистая, если подходить ко всем сборным мира с одним мерилом. А если подходить по-разному, применять терапевтические исключения - это тот инструмент WADA, который они избрали, чтобы нас долбить по голове".

"Взлом хакерами базы данных WADA дал нам информацию о том, что у ведущих иностранных спортсменов оформлены терапевтические исключения на гормоны и препараты, которые относятся к наркотическим, - сказал Уйба. - Для нас, России, терапевтические исключения получить - это надо пройти большое количество согласований, и не факт, что это подтвердят в WADA. Но как можно, что спортсмены из США много лет принимали гормоны - это что за подход? Для нас терапевтическое исключение можно оформить только на период заболевания, а отдельная спортсменка годами принимает наркотики, потому что у нее якобы боязнь толпы".