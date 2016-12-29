Глава ФМБА: тема допинга в России настолько политизирована, что искрит

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тема допинга в России является настолько политизированной в мире, что искрит. Такое мнение на пресс-конференции высказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Тема допинга настолько политизирована, что искрит, и искры не в пользу России, - сказал Уйба. - Тема для России выставлена в сложной композиции. Мы все не верим тому, что говорит WADA, а многие WADA верят".

"По нашему спортсмену WADA говорит: он уличен в допинге, он трижды не сдал мочу комиссару. У элитных спортсменов записан график на весь год, в любой момент комиссар может приехать и его проверить. WADA что делает? Приезжает на час попозже, зная, что спортсмен должен в этот день уехать в аэропорт, один раз так, второй раз, мы показываем, что в этот день спортсмен улетал, но никого не волнуют эти правила игры".

"Это допинг? Нет. Это политика в отношении российских спортсменов", - добавил Уйба.