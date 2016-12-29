СМИ: китайские владельцы "Интера" готовы заплатить €150 млн за Алексиса Санчеса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Suning Commerce Group, владеющая итальянским футбольным клубом "Интер", намерен заплатить €150 млн за трансфер нападающего английского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает газета Mirror.

Контракт 28-летнего чилийца с "Арсеналом" заканчивается летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.

Санчес выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Арсенал". В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в различных турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.