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Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровень

Спорт
29 декабря, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ранее Титов объявил о выдвижении кандидатуры на выборы главы Федерации бокса России
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский любительский бокс необходимо поднять на новый уровень в ближайшем олимпийском цикле. Об этом ТАСС заявил кандидат на пост президента Федерации бокса России, промоутер Алексей Титов.

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Ранее Титов объявил о выдвижении кандидатуры на выборы главы организации.

"Думаю, для многих мое участие в выборах стало сюрпризом, - сказал Титов. - И на данный момент я могу сказать, что все люди в сфере бокса так или иначе работают в тесной связке. Работаем мы сообща или конкурируем, спорим или соглашаемся. Я уверен, что наша общая цель - вывести бокс в России на совершенно иной уровень развития".

"У нас слишком долго не было побед, пора начинать работать", - добавил собеседник агентства.

Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет 1 февраля в Москве. Помимо Титова, на пост главы организации претендуют бывший президент федерации, председатель наблюдательного совета Евгений Муров, а также глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов.

Ранее стало известно, что Международная ассоциация бокса (AIBA) запретила участвовать в выборах Эдуарду Хусаинову в связи с его дисквалификацией.

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