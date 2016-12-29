Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровень

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский любительский бокс необходимо поднять на новый уровень в ближайшем олимпийском цикле. Об этом ТАСС заявил кандидат на пост президента Федерации бокса России, промоутер Алексей Титов.
Ранее Титов объявил о выдвижении кандидатуры на выборы главы организации.
"Думаю, для многих мое участие в выборах стало сюрпризом, - сказал Титов. - И на данный момент я могу сказать, что все люди в сфере бокса так или иначе работают в тесной связке. Работаем мы сообща или конкурируем, спорим или соглашаемся. Я уверен, что наша общая цель - вывести бокс в России на совершенно иной уровень развития".
"У нас слишком долго не было побед, пора начинать работать", - добавил собеседник агентства.
Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет 1 февраля в Москве. Помимо Титова, на пост главы организации претендуют бывший президент федерации, председатель наблюдательного совета Евгений Муров, а также глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов.
Ранее стало известно, что Международная ассоциация бокса (AIBA) запретила участвовать в выборах Эдуарду Хусаинову в связи с его дисквалификацией.