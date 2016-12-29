СМИ: "Зенит" не намерен платить более €4 млн за футболиста "Аякса" Гуделя

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" не будет платить €4 млн за полузащитника голландского "Аякса" Неманью Гуделя. Об этом сообщает голландский портал Soccer News.
Ранее сообщалось, что руководство "Аякса" хочет выручить с продажи футболиста порядка €6 млн.
Отмечается, что "Зенит" является основным претендентом на 25-летнего серба. Также в приобретении игрока заинтересованы немецкий "Гамбург" и английский "Саутгемптон".
Гудель выступает за "Аякс" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.