СМИ: "Зенит" не намерен платить более €4 млн за футболиста "Аякса" Гуделя

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" не будет платить €4 млн за полузащитника голландского "Аякса" Неманью Гуделя. Об этом сообщает голландский портал Soccer News.

Ранее сообщалось, что руководство "Аякса" хочет выручить с продажи футболиста порядка €6 млн.

Отмечается, что "Зенит" является основным претендентом на 25-летнего серба. Также в приобретении игрока заинтересованы немецкий "Гамбург" и английский "Саутгемптон".

Гудель выступает за "Аякс" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.