Ростехнадзор дал положительное заключение по "Зенит-Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Северо-Западного управления.

"29 декабря 2016 года Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга": 1-й этап - "Футбольный стадион" требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в 2017 году управление продолжит осуществление Федерального государственного строительного надзора при выполнении работ 2-го этапа - адаптация объекта к требованиям ФИФА.

На основании этого Госстройнадзор может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

Ранее о выдаче Ростехнадзором положительного заключения о соответствии проекту стадиона на Крестовском острове ТАСС сообщил источник в администрации города.

История строительства

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря. В этот день в компании "Метрострой" заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. По словам представителя компании, документы переданы заказчику и стали основанием для обращения в Ростехнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В Ростехнадзоре заявили о получении и изучении около 5 тыс. документов, одновременно инспекторским составом Управления проводилась проверка фактически выполненных работ на стадионе.

В Смольном подтверждали факт завершения работ и дополнительного контракта "Метростроя", связанного с дооснащением зоны контроля доступа на стадион в соответствии с дополнительными требованиями по безопасности. В рамках второго этапа - до конца марта - планируется привести стадион в соответствии с требованиями ФИФА к ЧМ-2018.