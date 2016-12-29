Промоутер Титов: внутри сборной РФ по боксу необходимо наладить атмосферу

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Внутри сборной России по боксу необходимо создать слаженный и дружный коллектив. Такое мнение на пресс-конференции высказал исполнительный директор "РМК Боксинг Промоушен" Алексей Титов.

Титов является кандидатом на пост президента Федерации бокса России. Выборы пройдут 1 февраля в ходе отчетно- выборной конференции организации.

"Внутри самой национальной команды должен быть слаженный коллектив, - сказал Титов. - Не должно быть такого, что ребята друг с другом не общаются. На Олимпиаде в Рио некоторые ребята не здоровались друг с другом, с тренерами. Должен быть дружный коллектив, который понимает, что в первую очередь они представляют страну".

Также Титов раскритиковал действующую систему судейства. "Проблемы существуют и в направлении судейства, - сказал он. - Когда я начал погружаться в проблемы федерации, для меня было удивительно, что существует такое понятие, как страховка. Такое понятие надо искоренить, исключить и вернуть спортивную составляющую отбора в национальную команду, ехать на все турниры должны лучшие, на чемпионате страны также должны побеждать лучшие".

Кроме того, Титов высказался о скандальной ситуации вокруг выборов на пост главы Федерации бокса России, которые были признаны несостоявшимися. "Я с этой ситуацией знаком из прессы, потому что иду сейчас новым кандидатом, который никогда не был в этой системе и не пересекался с людьми, которые баллотируются на эту должность, - сказал он. - Но я готов работать со всеми, я за честный и чистый бокс. Если люди готовы работать на благо бокса, мы найдем понимание".

В середине ноября в Москве прошла неофициальная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, на которой президентом был избран Хусаинов. Действующее руководство организации в это время находилось в Санкт-Петербурге на молодежном чемпионате мира. При этом Международная ассоциация бокса не признала прошедшие выборы, указав, что официальная конференция запланирована на 1 февраля 2017 года.