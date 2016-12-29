Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивными

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Возможные попытки срыва проведения выборов президента Федерации бокса России не будут продуктивными. Об этом ТАСС заявил кандидат на пост президента Федерации бокса России, промоутер Алексей Титов.

Ранее Титов объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы организации. Международная ассоциация бокса (AIBA) запретила участвовать в выборах бывшему президенту Федерации бокса России Эдуарду Хусаинову в связи с его дисквалификацией.

"Что касается ситуации с Хусаиновым, мы играем честно, - сказал Титов. - Если будут какие-то попытки срыва, что ж, значит, будем с этим работать. Сейчас у меня занята голова не тем, как противостоять Хусаинову, а как исправить ситуацию в федерации, как через четыре года завоевать олимпийские медали и привлечь к занятию боксом больше ребят. Ну а срывы... подобными вещами ничего на добьешься, это непродуктивно".

Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России пройдет 1 февраля в Москве. Помимо Титова, на пост главы организации претендуют бывший президент федерации, председатель наблюдательного совета Евгений Муров, а также глава Федерации бокса Московской области Сергей Данилов.