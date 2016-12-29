Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствии

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года по футболу Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Об этом Тюльпанов рассказал ТАСС.

В четверг Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту "Зенит-Арены". На основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

"Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций", - сказал Тюльпанов.

Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового этапа и финал Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В 2018 году арена в Петербурге примет игры чемпионата мира.