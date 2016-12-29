Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствии

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года по футболу Вадим Тюльпанов не сомневался, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге получит заключение о соответствии от Ростехнадзора. Об этом Тюльпанов рассказал ТАСС.
В четверг Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту "Зенит-Арены". На основании этого Госстройнадзор теперь может выдать разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.
"Очень хорошо, что заключение о соответствии выдали, мы этого ждали. Надеюсь, что теперь стадион сдадут в эксплуатацию. Хотя у меня после второго посещения стадиона в конце августа сомнений в этом не было. Это значит, что теперь арена точно примет матчи Кубка конфедераций", - сказал Тюльпанов.
Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового этапа и финал Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В 2018 году арена в Петербурге примет игры чемпионата мира.