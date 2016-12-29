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За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменов

Спорт
29 декабря, 14:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Российская делегация будет составлять 330 человек
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Призеры зимней Универсиады-2015

Призеры зимней Универсиады-2015

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. За сборную России на Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) выступят порядка 227 российских спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

"Мы еще до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом, - заметил Сейранов. - Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 - спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица".

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"В биатлоне окончательный отбор состоится 6 января, в лыжных гонках - во второй декаде января после студенческого чемпионата России, который пройдет в Татарстане", - сообщил глава РССС.

Собеседник ТАСС отметил, что в процессе подготовки к Универсиаде-2017 было налажено хорошее системное взаимодействие с министерством спорта, спортивными федерациями. "Зимняя Универсиада-2017 относится к числу приоритетных мероприятий Минспорта, - подчеркнул Сейранов. - 26 января в Алма-Ату отправится большой авиачартер, на котором полетят около 220 человек, остальные участники Универсиады будут прилетать по мере приближения стартов регулярными рейсами. Обратно в Москву делегация вернется 9 февраля".

"Все участники Универсиады будут жить в специально построенной Деревне. Это одна из немногих Универсиад, где все ее участники будут располагаться в одном месте. Спортсмены будут бороться за медали на современных объектах, в Алма-Ате и ее окрестностях построено много новых спортивных сооружений", - подытожил глава РССС.

Соревнования пройдут с 29 января по 8 февраля.

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