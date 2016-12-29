Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион Англии по футболу "Лестер" стал лучшей командой 2016 года по версии AIPS

Спорт
29 декабря, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
"Лестер" в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом страны
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Лестер", выигравший чемпионат страны сезона-2015/16, признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на сайте организации.

Смотрите также
Джейми Варди
Фанаты "Лестера" проведут акцию протеста против дисквалификации Варди

Победителя в номинации определяли журналисты из 110 стран мира. "Лестер" набрал 20,71% голосов. Второе место заняла сборная Португалии по футболу, набравшая 15,39%, третье место - у мадридского "Реала" (11,2%).

Лучшим спортивным событием года признан чемпионат Европы по футболу (28,13%).

"Лестер" в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
9
ЦСКА победил "Динамо" в матче чемпионата КХЛ
10
Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею
10
Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ по хоккею
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
2
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
3
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
4
Ход расследования крушения Ту-154. Итоги пресс-конференции
5
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
6
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
7
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
Темы дня
Реклама