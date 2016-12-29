Чемпион Англии по футболу "Лестер" стал лучшей командой 2016 года по версии AIPS

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Лестер", выигравший чемпионат страны сезона-2015/16, признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Об этом сообщается на сайте организации.
Победителя в номинации определяли журналисты из 110 стран мира. "Лестер" набрал 20,71% голосов. Второе место заняла сборная Португалии по футболу, набравшая 15,39%, третье место - у мадридского "Реала" (11,2%).
Лучшим спортивным событием года признан чемпионат Европы по футболу (28,13%).
"Лестер" в сезоне-2015/16 впервые в истории стал чемпионом Англии.